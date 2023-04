Sporting-Juventus stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Europa League 2022/2023

Grande attesa per Sporting-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 20 aprile. I bianconeri devono difendere l’1-0 dell’andata per regalarsi la semifinale europea. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (e in streaming su Sky Go) e Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e gli approfondimenti, oltre alle parole dei protagonisti e alla moviola. La Juventus, in una settimana cruciale per il presente e futuro, cerca intanto la qualificazione al prossimo turno.