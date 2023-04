Diffidati Sporting-Juventus, bianconeri a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Europa League 2022/2023

I diffidati di Sporting Lisbona-Juventus, ecco chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista della possibile semifinale di Europa League 2022/2023. La squadra di Allegri, dopo aver eliminato i francesi del Nantes ed i tedeschi del Friburgo, si trovano adesso ad affrontare i portoghesi in una sfida che fino a qualche mese fa abbiamo visto in Champions League. Ma chi sono i bianconeri diffidati in vista della possibile semifinale? Il calciatore a rischio sono ben 4: Bremer, Danilo, Miretti e Vlahovic.