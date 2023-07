Roma-Estrela Amadora oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

La Roma sfida l’Estrela Amadora nella quarta amichevole del suo precampionato, la seconda del ritiro di Albufeira in Portogallo. Sabato 29 luglio alle 21:00 i giallorossi cercheranno buone indicazioni sulla forma fisica e sul gioco, dopo l’1-1 contro il Braga. Con Solbakken ancora ai box, in attesa dei nuovi acquisti, dovrebbe rivedersi El Shaarawy in coppia con Belotti in attacco. Non è prevista per ora una copertura televisiva della partita, ma sono attese novità nel giorno della gara. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in merito alle informazioni sulle dirette tv o streaming della partita di Dybala e compagni. Per il pubblico portoghese, invece, la partita sarà visibile su Sport TV. Sul nostro sito troverete anche una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

