Amichevole 2023: Udinese sconfitta di misura dall’Union Berlino a Lienz

Niente da fare per l’Udinese, sconfitta in amichevole a Lienz dall’Union Berlino. Dopo il lungo lavoro a Bad Kleinkircheim, la squadra di Sottil è tornata in campo per un ultimo test di prestigio ma non è riuscita a bissare il successo ottenuto contro il Lipsia. Ad imporsi di misura è stato infatti il club tedesco grazie al gol vittoria siglato nella ripresa da Roussillon. Nel complesso non sono mancate le indicazioni positive per il tecnico dei friulani, il quale ha potuto vedere all’opera tanti giovani interessati. La nota meno lieta di giornata non può che essere l’espulsione di Beto, che ha ricevuto un cartellino rosso dopo aver aggredito un avversario e scatenato una rissa.

IL TABELLINO

CRONACA – Inizio di gara poco entusiasmante e privo di occasioni da gol degne di note. Le due squadre hanno infatti disputato i minuti iniziali a ritmi blandi e non sono riuscite a rendersi pericolose in fase offensiva. La prima vera chance è arrivata al 25′ per l’Union Berlino, a cui è stato annullato un gol con Behrens, servito da Haberer ma in posizione di offside. Al 39′, invece, l’Udinese ha sfiorato il gol con Lovric, che ha ricevuto da Ebosele ma non è riuscito a trovare la porta per questione di centimetri. Nel finale di tempo, a un passo dall’intervallo, la tensione ha preso il sopravvento a Lienz. Gli animi si sono infatti surriscaldati e Beto ha perso le staffe, reagendo dopo un fallo subito da Hollerbach. L’attaccante portoghese ha dato vita ad una rissa ed è stato espulso dall’arbitro.

Di comune accordo, le due squadre hanno deciso di giocare 11 contro 11 la ripresa, ma il copione non è cambiato. Ad avere in mano il pallino del gioco è stato sempre l’Union Berlino, che ha impensierito a più riprese Padelli, faticando però a sbloccare la gara. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Roussillon, che al 74′ ha approfittato di un errore difensivo dei friulani ed ha siglato l’1-0, portando avanti i suoi. Proprio il francese, pochi minuti dopo, ha avuto una ghiotta occasione per raddoppiare ma ha fallito una clamorosa chance a porta vuota. Poco male per l’Union, che ha comunque conquistato la vittoria, mandando al tappeto l’Udinese di misura.