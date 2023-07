LIVE – Roma-Estrela Amadora, amichevole 2023 (DIRETTA)

La Roma affronta l’Estrela Amadora alle 21:00 di sabato 29 luglio nella quarta amichevole del suo precampionato, la seconda del ritiro di Albufeira in Portogallo. Dopo l’1-1 contro il Braga, Mourinho vuole altre risposte convincenti dai suoi giocatori in vista del debutto in campionato. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Roma-Estrela Amadora (ore 21:00)