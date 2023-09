LIVE – Roma-Empoli, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma-Empoli. A Trigoria è tutto pronto per seguire le parole dell’allenatore portoghese, alle prese con un avvio disastroso dei suoi con un punto in tre partite. I toscani sono ultimi a quota zero e per questo la posta in palio è altissima: vietato sbagliare e i cronisti sono pronti a sentire come il mister giallorosso presenterà la partita. Lo Special One parlerà alle ore 14.30 di sabato 16 settembre.

