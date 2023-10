Roma-Cremonese: data, orario e diretta tv ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

La Roma conosce la sua avversaria degli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Sarà la Cremonese di Giovanni Stroppa ad affrontare Romelu Lukaku e compagni in un match che è la rivincita del quarto di finale dello scorso anno quando, clamorosamente, la squadra allenata da Davide Ballardini vinse per 2-1 allo stadio Olimpico e strappò il pass per le semifinali. La Cremonese ha sconfitto il Cittadella per 2-1 ai tempi supplementari.

QUANDO SI GIOCHERA ROMA-CREMONESE

La partita si disputerà in una di queste tre settimane, con il programma che non è ancora stato ufficializzato: mercoledì 6 o mercoledì 20 dicembre oppure nel 2024, il 2-3-4 gennaio (martedì-mercoledì-giovedì). Non resta che attendere la decisione ufficiale della Lega di Serie A con anche il rispettivo orario di inizio. La partita verrà sicuramente trasmessa da Mediaset, in chiaro, che detiene i diritti della competizione. Anche lì bisognerà attendere il palinsesto definitivo per scoprire il canale esatto.