Juventus-Salernitana in tv: data, orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Juventus-Salernitana sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. All’Allianz Stadium i bianconeri, che entrano in gioco in questa fase della competizione, affrontano invece i campani che hanno superato la Sampdoria ai sedicesimi. La partita si giocherà con tutta probabilità mercoledì 3 gennaio, o in alternativa giovedì 4 gennaio, a orario da definire. Diretta tv e streaming sui canali Mediaset. Inoltre, è bene ricordare che le due squadre usufruiranno poi del medesimo riposo, visto che giocheranno contro anche in campionato domenica 7 gennaio.