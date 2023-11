Fiorentina-Parma: data, orario e diretta tv ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Il Parma batte all’ultimo respiro il Lecce e si regala la Fiorentina. La squadra di Fabio Pecchia vince per 3-2 all’ultimo respiro e vola agli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024 dove se la vedrà con la finalista della passata edizione, ovvero la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Il match si disputerà mercoledì 6 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 e verrà trasmesso sui canali Mediaset, ancora da stabilire il canale esatto e il palinsesto. In ogni caso Sportface.it vi terrà aggiornati con la diretta scritta del match, le pagelle, le interviste e tanto altro per non farvi perdere nulla.