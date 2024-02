Roma-Brighton: data, orario e diretta tv andata ottavi Europa League 2023/2024

La Roma se la vedrà contro il Brighton. I giallorossi torneranno in campo nella competizione europea contro i britannici nel match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2023/2024. La trasferta per la squadra di De Rossi avrà luogo nella giornata di giovedì 7 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 o 21.00 (attesa comunicazione dell’Uefa). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn in pay, mentre non è chiaro se sarà disponibile o meno anche in chiaro su Tv8 (seguiranno aggiornamenti).

LE INFO SUL RITORNO

Bene ma non benissimo. Si potrebbe riassumere così il sorteggio per la Roma, fortunata nell’evitare corazzate come Leverkusen e Liverpool, ma sorteggiata contro un avversaria particolarmente insidiosa. I Seagulls di De Zerbi rappresentano infatti un ostacolo non indifferente, come testimoniano i risultati ottenuti nelle ultime stagioni. C’è da dire, però, che la loro esperienza europea è praticamente nulla, dunque la Roma potrà assolutamente giocarsi le proprie carte.