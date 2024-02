Brighton-Roma: data, orario e diretta tv ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Sarà il Brighton la prossima avversaria della Roma. La squadra di De Rossi affronterà dunque gli inglesi nel ritorno degli ottavi di Europa League 2023/2024. Il match lontano dall’Olimpico è in programma per la giornata giovedì 14 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 o 21.00 (non ancora comunicato). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, e probabilmente anche in chiaro su TV8, in attesa di ufficialità.

LE INFO SULL’ANDATA

Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio per i giallorossi, che se da un lato hanno evitato corazzate come Leverkusen e Liverpool, dall’altro hanno pescato una squadra particolarmente insidiosa. Allenati da De Zerbi, i Seagulls stanno facendo molto bene in queste stagioni e non vorranno sicuramente accontentarsi di fare bella figura. C’è da dire, però, che la loro esperienza europea è praticamente nulla e la Roma dovrà provare a far leva anche su questo.