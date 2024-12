Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata di Europa League 2024/25 tra Roma e Braga. I giallorossi si sono finalmente sbloccati nell’ultima sfida di campionato rifilando un poker al Lecce, prima vittoria dell’era Ranieri e soprattutto prima vittoria dopo oltre un mese di distanza dall’ultima volta, da quell’1-0 interno al Torino deciso da Dybala datato 31 ottobre. Nell’ultimo turno di Europa League però era arrivato un incoraggiante pareggio per 2-2 sul campo del Tottenham, ottenuto in rimonta grazie alla rete da pochi passi di Hummels nel recupero. Ora per i capitolini serve una vittoria per provare a smuovere la classifica, che li vede al 21esimo posto con 6 punti, al pari del Besiktas.

La conferenza stampa di Claudio Ranieri si terrà presso la sala stampa di Trigoria alle ore 13.00 di mercoledì 11 novembre, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club giallorosso. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.