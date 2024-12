Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Marco Baroni, alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata di Europa League 2024/25 tra Ajax e Lazio. Reduci dalla splendida doppia vittoria in Coppa Italia e campionato contro il Napoli, i biancocelesti sono attesi da un’altra sfida complicata sul campo dei Lancieri. È anche un incontro di alta classifica nella seconda competizione europea, dal momento che la Lazio si trova al comando con 13 punti, insieme ad Athletic Club e Eintracht Francoforte, mentre gli olandesi sono sesti a quota 10, in compagnia di altre quattro squadre (FCBS, Tottenham, Rangers e Lione), e un punto dietro a Galatasaray e Anderlecht.

Nell’ultimo turno europeo i biancocelesti hanno trovato il primo stop stagionale nella competizione, pareggiando a reti bianche contro il Ludogorets: ora in Olanda contro l’Ajax può arrivare il riscatto per provare a rimanere in vetta in solitaria.

come seguire la conferenza stampa di Baroni

La conferenza stampa di Marco Baroni si terrà alle ore 18.00 di mercoledì 11 dicembre, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club biancoceleste. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.