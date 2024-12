Tutto pronto per Cuneo-Firenze, recupero della settima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di coach Lorenzo Pintus, penultime in classifica, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la squadra di Simone Bendandi, undicesima ma con due sole lunghezze di vantaggio sulle piemontesi. Si tratta dunque di una sfida di bassa classifica che mette in palio punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 11 dicembre al Palazzo Dello Sport di Cuneo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Honda Olivero Cuneo ed Il Bisonte Firenze della massima serie del campionato italiano.

STREAMING E TV – La partita Cuneo-Firenze della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.