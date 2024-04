Roma-Bologna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Bologna, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico va in scena un incontro potenzialmente decisivo in ottica qualificazione alla prossima Champions League. In caso di vittoria, la squadra di Thiago Motta blinderebbe in maniera probabilmente definitiva il quarto posto; al contrario, i giallorossi sperano di portarsi a -1 dai rossoblu ma soprattutto di allungare sulle inseguitrici e garantirsi un margine in questo concitato finale di stagione con tanti impegni. La sfida è in programma oggi, lunedì 21 aprile alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico. Diretta in streaming su Dazn.