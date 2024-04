Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di martedì 23 aprile. Parte il main draw femminile con otto incontri da disputare, ma senza italiane ancora in gioco. Tante, però, le giovani in campo: dalle sorelle Fruhvirtova alla filippina Eala. Si chiuudono, inoltre, i due tabelloni di qualificazione con tutti gli incontri del turno decisivo. Di seguito il programma completo.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (WC) B. Fruhvirtova vs Rus

Podoroska vs Siniakova

Begu vs (WC) L. Fruhvirtova

Want vs Bogdan

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – (WC) Eala vs Tsurenko

Maria vs Stearns

Shnaider vs Potapova

Kenin vs Schmiedlova

STADIUM 3

4°match dalle 11:00 – Ev. Errani vs Dodin o Romero Gormaz

COURT 4

4°match dalle 11:00 – Ev. Napolitano vs. Ajdukovic o Herbert

COURT 6

2° match dalle 11:00 – Zeppieri vs Bagnis

4° match – Ev.Vavassori vs Gaston o Medjedovic