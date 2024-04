Errani-Riera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Madrid 2024

Sara Errani se la vedrà contro Julia Riera nel primo turno del tabellone di qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Esordio complicato per l’azzurra, reduce da un ottimo risultato a Stoccarda – dove ha superato le qualificazioni battendo un’avversaria del calibro di Kalinskaya prima di cedere a Paolini nel main draw -, opposta all’argentina Riera. Quest’ultima ha vinto le ultime dieci partite disputate (5 in Billie Jean King Cup e 5 nell’ITF di Chiasso, vinto). Chissà che proprio le fatiche in Svizzera e il viaggio per Madrid non possano rappresentare un fattore in un match in cui l’esperienza di Sarita si scontra con l’entusiasmo di Riera, fresca anche di debutto in top 100.

Errani e Riera scenderanno in campo oggi, lunedì 22 aprile, come 6° match dalle 10:00. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.