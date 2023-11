Roma-Ajax oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Women’s Champions League 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Roma-Ajax, match valevole per la seconda giornata della Women’s Champions League 2023/2024. Dopo il pareggio nella gara di esordio contro il Bayern Monaco, le giallorosse guidate da Alessandro Spugna vanno a caccia della loro prima vittoria per provare a superare in classifica proprio gli olandesi, reduci dalla vittoria sul Paris Saint-Germain. La partita andrà in scena giovedì 23 novembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sportface.it fornirà aggiornamenti al termine della sfida tra giallorosse ed olandesi.