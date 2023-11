Lega Serie A e WeWorld insieme contro la violenza sulle donne: “Il calcio deve contribuire”

La Serie A si colora di rosso per dare un segnale forte alla lotta contro la violenza sulle donne. “In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne Numerose le iniziative di sensibilizzazione promosse da Lega Serie A anche con il sostegno dei suoi Ambassador”, si legge sul sito della Lega che ha presentato la settima edizione della Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA. Il Presidente Lorenzo Casini ha così commentato: “La straordinaria capacità che ha il calcio di suscitare emozioni e sentimenti deve essere usata, oggi più che mai, per rafforzare quanto più possibile questa importante campagna di sensibilizzazione. Anche per dare un segnale netto contro gli ultimi drammatici fatti di cronaca, il calcio può e deve concentrare le sue forze per arginare e prevenire qualsiasi gesto vigliacco e violento che ancora oggi vede troppe donne vittime. Per questo motivo ringrazio tutti i Club, i nostri Ambassador e gli arbitri per la disponibilità offerta a mettere in campo tutte le iniziative previste per l`edizione di quest`anno della Campagna “Un Rosso alla Violenza”.

“Con Lega Serie A vogliamo mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e ricordare che noi ci siamo, oggi e tutti i giorni con attività di advocacy, campagne di sensibilizzazione e interventi sul territorio (il nostro programma Spazio Donna WeWorld conta oggi 8 centri da nord a sud) – ha dichiarato Dina Taddia, Consigliera Delegata di WeWorld -. I numeri ci raccontano una situazione che continua a essere preoccupante e insieme dobbiamo dire BASTA. Ma non è sufficiente farlo tra di noi, dobbiamo arrivare agli uomini, parlare a loro, cambiare il modo in cui si raccontano le relazioni, smettere di parlare di possesso e iniziare a parlare di consenso, tanto per iniziare. Il segno rosso della campagna è simbolo che ci aiuta ad arrivare in contesti dove è difficile portare riflessioni sul tema, ci aiuta ad aprire uno spazio di confronto e magari a fare un primo passo. E a tutti gli uomini che saranno con noi, con un segno rosso questo 25 novembre, chiediamo di impegnarsi tutto l`anno, contrastando le discriminazioni e gli stereotipi”.