Rimini-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Torres, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine romagnola, dopo un periodo di difficoltà, è riuscita a rialzare la testa ma non può dirsi ancora tranquilla, quindi andrà a caccia dei tre punti. La squadra ospite, dal suo canto, vuole proseguire il serrato duello con il Cesena per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA