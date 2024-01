Alessandria-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Alessandria-Virtus Verona sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventunesima giornata i piemontesi, ultimi in classifica, ospitano i veneti che invece sono ottavi e in piena zona playoff: appuntamento dunque decisamente importante per gli obiettivi di entrambe, chi vincerà? Si scende in campo alle ore 14 di domenica 14 gennaio, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.