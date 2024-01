Milan-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan-Roma, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Il big match di questo turno va in scena a San Siro, dove i rossoneri ospitano la brigata di Mourinho. Sfida cruciale in ottica lotta Champions: vincendo, il Milan allungherebbe infatti sul gruppetto, evitando di essere coinvolto (almeno per il momento) nella bagarre; al contrario, una vittoria dei giallorossi rimetterebbe tutto in discussione, infiammando la lotta per terzo e quarto posto. Entrambe le squadre sono reduci da una delusione in Coppa Italia e vogliono riscattarsi: chi ci riuscirà? La sfida è in programma oggi, domenica 14 gennaio alle ore 20:45. Diretta in streaming su Dazn.