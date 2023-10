Pescara-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Vis Pesaro, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Delfino vuole continuare a stare sulla scia di Torres e di Cesena per avere una chance nel caso che le due squadre squadre che lo precedono in classifica dovessero steccare. Difronte il Pescara si troverà una Vis Pesaro imbattuta da due gare, due pareggi sono arrivati e che con una vittoria porterebbe prestigio e continuità di risultati a casa. Match che andrà in onda alle 20.45 su SKY SPORT (CANALE 252) e su NOW TV.