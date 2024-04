Rimini-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Olbia, match valevole per il recupero della trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra romagnola è una delle sorprese di questa stagione e ora vuole ottenere la ciliegina sulla torta, provando a centrare la qualificazione ai playoff. La compagine sarda, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di vincere in trasferta per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. I padroni di casa , reduci da quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, hanno bisogno di tornare al successo per continuare a sperare nei playoff. La formazione sarda, invece, arriva da una vittoria, un pareggio e tre sconfitte e deve vincere per forza per alimentare le residue speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 3 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

