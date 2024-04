Manchester City-Aston Villa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester City e Aston Villa, valevole per la trentunesima giornata di Premier League 2023/2024. Dopo il pari nel big match contro l’Arsenal, la sfida per la vetta della Premier prosegue a distanza tra la squadra di Guardiola, quella di Arteta e il Liverpool di Klopp. In questo turno infrasettimanale una sfida sulla carta tutt’altro che agevole contro una delle sorprese di questa stagione inglese. La sfida è in programma oggi, mercoledì 3 aprile, alle 21:15. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.