Rimini-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Gubbio, match valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La formazione romagnola è reduce da un solo punto nelle ultime tre partite e ora vuole rialzare la testa in coppa per staccare il pass per il turno successivo. La compagine umbra, invece, è in serie positiva da sei partite ed è imbattuta, quindi ha intenzione di mantenere intatto il proprio status anche in questa competizione. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 5 ottobre alle ore 20:45, ma al momento non è prevista una copertura televisiva.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA