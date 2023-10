Sport in tv oggi giovedì 5 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 5 ottobre 2023. Serata di Europa League con Roma e Atalanta impegnate nella fase a gironi, come anche la Fiorentina che giocherà in Conference League. In mattinata spazio al tennis con il Masters 1000 di Shanghai, mentre seguiranno anche la ginnastica artistica con i Mondiali di Anversa e il basket con l’Eurolega e l’inizio della preseason Nba. Infine, spazio anche al rugby con il match tra Nuova Zelanda e Uruguay.