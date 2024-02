Rimini-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Cesena, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine di casa vuole continuare a fare bene in questo 2024 e spera di fare uno sgambetto alla capolista del girone B. I bianconeri, dal loro canto, sono molto motivati a portare a casa il successo in questo derby tutto romagnolo che si preannuncia spettacolare. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

