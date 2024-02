Pontedera-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Arezzo, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono centrare i tre punti davanti ai loro tifosi per continuare a restare nelle prime posizioni della graduatoria. La formazione ospite, dal suo canto, spera di vincere questo derby toscano per regalare una bella soddisfazione ai propri tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

