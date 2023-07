Replica Sinner-Safiullin in chiaro: orario e come vederla

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. L’altoatesino raggiunge l’ultimo atto del torneo britannico grazie al successo in quattro set ottenuto ai quarti di finale nei confronti del russo Roman Safiullin, mediante il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2. Adesso Jannik, diventato il terzo italiano di sempre ad approdare in semifinale a Wimbledon, attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic ed Andrey Rublev. Per chi non avesse potuto seguire in diretta il match tra Sinner e Safiullin sarà disponibile una replica in chiaro questa sera. La replica della sfida sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis (canale 64) alle ore 21:00 si martedì 11 luglio.