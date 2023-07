Highlights Sinner-Safiullin 6-4 3-6 6-2 6-2, quarti di finale Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 22

Gli highlights del match tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2023, in cui il tennista altoatesino si è imposto sul russo in quarto set mediante il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2. Un successo estremamente importante per l’azzurro, che ora vola in semifinale e attende il vincitore della sfida tra Novak Djokovic ed Andret Rublev. Ecco il video dei migliori scambi e dei momenti salienti della partita.