Calendario Serie B 2023/2024 giornata per giornata

L’attesa è finita. La Serie B 2023/2024 è pronta a svelarsi con la compilazione del calendario del nuovo campionato, che vi proponiamo di seguito aggiornato e completo giornata per giornata. La stagione comincerà venerdì 18 agosto e si concluderà venerdì 10 maggio 2024. Il campionato si fermerà per la pausa invernale in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024, sono quattro le pause prestabilite, e cinque i turni infrasettimanali. Di seguito tutte le date di tutte le trentotto giornate in attesa dell’ufficialità da parte della stessa Lega di Serie B.