Replica Sinner-Paul in tv: orario e canale dove vederla

Tutte le informazioni per guardare la replica di Jannik Sinner contro Tommy Paul, match valevole per la semifinale del Masters 1000 di Toronto 2023. Ci sono due modi per poter recuperare l’incontro tra l’azzurro e lo statunitense. Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) riproporrà la partita in differita alle 9 e in replica alle 15 di domenica 13 agosto, mentre su Sky Sport Tennis (canale 205) alle 12.30 e alle 17.30.