Calendario Europei equitazione concorso completo Le Pin au Haras 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo degli Europei di concorso completo di Le Pin au Haras 2023 di equitazione, in programma da giovedì 10 a domenica 13 agosto. Grande attesa per la rassegna iridata nella località francese, che oltre alle medaglie assegnerà anche due pass olimpici per Parigi 2024 alle squadre meglio classificate non ancora qualificate per i prossimi Giochi. Al via anche l’Italia, che proverà ad inserirsi nella lotta per il podio e le carte a cinque cerchi. Il Bel Paese sarà rappresentato da Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Susanna Bordone su Imperial Van de Holtakkers, Fosco Girardi su Euphorie, Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, Federico Sacchetti su Grc Shiraz e Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress. L’evento non godrà della copertura televisiva, mentre è disponibile la diretta streaming su ClipMyHorse.tv e FEI.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari degli Europei di concorso completo di Le Pin au Haras 2023.

EQUITAZIONE, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Europei concorso completo 2023

GIOVEDI’ 10 AGOSTO

10.00 Dressage – Prima giornata

VENERDI’ 11 AGOSTO

10.00 Dressage – Seconda giornata

SABATO 12 AGOSTO

11.00 Cross country

DOMENICA 13 AGOSTO

11.00 Salto ostacoli