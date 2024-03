Renate-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Pro Sesto, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine di casa vuole proseguire su questa strada per guadagnarsi la possibilità di disputare i playoff al termine della regular season. La squadra ospite, dal suo canto, è in piena lotta per la salvezza e spera di conquistare i tre punti su un terreno ostico. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

