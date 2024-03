Lazio-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023/2024, la Lazio ospita allo Stadio Olimpico di Roma l’Udinese. Match che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre, chiamata a scuotersi dopo un paio di risultati non soddisfacenti. I biancocelesti, eliminati dalla Champions, possono ora concentrarsi sul campionato e puntare all’Europa. Devono invece salvarsi i ragazzi di Cioffi, che occupano una posizione di classifica pericolosa e non possono rilassarsi. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di oggi, lunedì 11 marzo. La partita sarà trasmessa in tv su Sky e visibile sia sul canale Sky Sport Calcio (202) che sul canale Sky Sport (251), oltre che in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile anche una diretta streaming Dazn e tramite l’app per mobile e pc Dazn.