Renate-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Lumezzane, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sperano di portare a casa una vittoria tra le mura amiche per rilanciarsi nella corsa ai playoff. La formazione ospite, dal loro canto, sono alla ricerca dei tre punti per rialzare la testa dopo un periodo non troppo positivo a livello di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

