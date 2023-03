Reggio Emilia-Napoli stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Reggio Emilia-Napoli, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Delicato scontro diretto per la salvezza tra l’ultima e la penultima della classe, rispettivamente. Dopo un inizio di anno incoraggiante, gli uomini di coach Sakota hanno collezionato quattro sconfitte consecutive, tra cui quella nell’ultimo turno contro Verona. Sono due, invece, le sconfitte di fila per i partenopei, che hanno appena due vittorie in più degli emiliani. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 12 marzo sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Reggio Emilia-Napoli di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 21^ GIORNATA

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 1, disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn, oppure sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere tutte le partite di campionato anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.