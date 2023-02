Reggina-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggina-Pisa, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione calabrese è reduce da due sconfitte consecutive e vuole assolutamente rialzare la testa per provare il sorpasso ai danni del Genoa, che al momento occupa il secondo posto. I nerazzurri, dal loro canto, hanno bisogno di portare a casa i tre punti per restare in scia alle dirette avversarie per la lotta playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

