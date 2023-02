Napoli-Cremonese, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo uno strepitoso percorso in questa prima metà di stagione, vuole continuare a stupire tutti anche nel match contro la Cremonese valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’ennesimo successo per gli azzurri significherebbe consolidare ulteriormente il primo posto in classifica ed avvinarsi ancora di più al sogno Scudetto, che sta diventando sempre più concreto. Il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 11 febbraio alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA