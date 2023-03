Reggina-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Granillo per Reggina-Parma, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I calabresi di Filippo Inzaghi, dopo la sconfitta in rimonta subita nel derby contro il Cosenza, vogliono rialzare la testa per evitare di perdere altre posizioni in chiave playoff. Anche la formazione emiliania è reduce dalla sconfitta con il Pisa ed ha bisogno di tornare immediatamente al successo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

