F1 GP Bahrain 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Bahrain 2023 a Sakhir di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Prima caccia alla pole stagionale sul circuito in cui pochi giorni fa si sono disputati anche i test. Prima del solito appuntamento con Q1, Q2 e Q3 al termine del quale conosceremo la griglia di partenza, come di consueto ci sono le prove libere 3: si parte alle ore 12.30 di sabato 4 marzo su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16 italiane e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con replica in differita in chiaro su TV8 alle ore 21. Sportface.it, al solito, vi proporrà la diretta testuale.

Sabato 4 marzo 2023

ore 12.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8 alle ore 21)