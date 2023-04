Reggina-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggina-Brescia, match del Granillo valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio delle scorso turno ottenuto sul campo del Benevento, vogliono rialzare la testa per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. Le Rondinelle, dal loro canto, hanno assolutamente bisogno di dare seguito al pareggio conquistato contro la Spal, in modo tale da alimentare le loro speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 21 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

