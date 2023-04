Basilea-Fiorentina in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Conference League 2022/2023

Basilea-Fiorentina è la semifinale di ritorno della Conference League 2022/2023: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della sfida che si giocherà in terra svizzera. I viola, infatti, nel momento del sorteggio prima dei quarti erano stati estratti per primi (era ancora l’accoppiamento col Lech) per disputare l’eventuale semifinale, quindi dopo aver giocato in casa l’andata, il ritorno sarà in trasferta sul campo degli elvetici. E’ qui che la squadra di Italiano vuole provare ad agguantare una splendida qualificazione per la finale, ripercorrendo le orme della Roma. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 18 maggio, diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn.

INFORMAZIONI ANDATA