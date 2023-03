Reggiana-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Torres, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La capolista del girone B, dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due gare, ha intenzione di tornare al successo per difendere il proprio primato in classifica. La compagine sarda, invece, è reduce da un solo punto nelle ultime quattro e spera di fare l’impresa contro una delle corazzate del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

