Montevarchi-Imolese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Montevarchi-Imolese, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare ed hanno intenzione di proseguire su questa strada per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La compagine ospite, dal suo canto, ha un solo punto di vantaggio rispetto ai rivali odierni e spera di restare davanti dando seguito alle vittorie contro Ancona ed Olbia. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

