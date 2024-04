Reggiana-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Cosenza, match del Mapei Stadium valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra guidata da Alessandro Nesta sta disputando un buon campionato, ma ancora deve ottenere la salvezza matematica e per questo motivo ha bisogno di centrare i tre punti. La formazione calabrese, dal suo canto, si ritrova invischiata nella lotta per non retrocedere e ogni gara diventa fondamentale per ottenere punti. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive e vogliono assolutamente rialzare la testa per evitare di essere risucchiati in zona playout. La squadra ospite, invece, ha conquistato appena tre punti nelle ultime cinque e ha un disperato bisogno di ritrovare la vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

