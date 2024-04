Palermo-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Parma, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra rosanero ha intenzione di chiudere la stagione nel miglioro modo possibile, ottenendo un buon piazzamento in ottica playoff. La compagine emiliana, dal suo canto, è sempre più vicina alla promozione diretta in Serie A e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. La squadra padrona di casa arriva da una sola vittoria nelle ultime cinque gare e ha bisogno di ottenere il bottino pieno per consolidare il piazzamento playoff. Gli ospiti sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e sperano di centrare altri tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 aprile alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA