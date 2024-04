Reggiana-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Cittadella, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Alessandro Nesta sono reduci da un buon passo in questo 2024, ma hanno ancora dei punti da conquistare per ottenere la salvezza matematica. La squadra granata, dal suo canto, arriva da un terribile inizio di 2024 con due pareggi e ben otto sconfitte, per questo motivo deve assolutamente invertire la rotta per evitare spiacevoli sorprese. La formazione di casa arriva da una serie positiva che, nelle ultime cinque partite, le ha permesso di ottenere due vittorie e tre pareggi. Tutt’altro discorso, invece, per i veneti che non vincono da diverso tempo e nelle ultime settimane hanno raccolto otto sconfitte e tre pareggi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

