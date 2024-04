Formula 1, qualifiche GP Giappone replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

Sul circuito di Suzuka vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il Circus torna in pista dopo una sosta di due settimane per disputare il quinto round della stagione 2024. Il weekend nipponico, solitamente in programma tra il mese di ottobre e quello di novembre, è stato anticipato per evitare le pesanti piogge che hanno spesso creato disagio nel fine settimana. Dopo le tre sessioni di prove libere, i piloti e i team sono chiamati in pista per disputare la sessione di qualifiche. Al semaforo verde sono attesi tutti e venti i piloti, con la Williams pronta a tornare a correre con entrambe le vetture.

La sessione di qualifiche sarà visibile in diretta agli abbonati Sky, con il via previsto per le 8:00. Successivamente, però, le qualifiche saranno disponibili in chiaro. Il palinsesto di TV8 prevede infatti una replica a partire dalla 14:00 di sabato 6 aprile, per vivere la rincorsa alla pole position e la conquista del primo posto in griglia per la gara domenicale. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’evento.

